İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kırıkkale'de husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:48

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan Y.A, B.S, H.S, F.D, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G, Yehimahalle Rıza Elitok Parkı'nda buluştu.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.A, B.S, H.S. ve F.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kırıkkale #kavga #bıçaklı kavga

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