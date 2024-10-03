İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti
Ankara’da iki grup arasında çıkan kavga sonrası yaralıların kaldırıldığı hastanede karşılaşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı.
Çamlıdere ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen taraflar burada karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Etiketler: #Çamlıdere #Devlet hastanesi #kavga
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