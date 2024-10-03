İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti

Ankara’da iki grup arasında çıkan kavga sonrası yaralıların kaldırıldığı hastanede karşılaşan taraflar arasında tekrar kavga çıktı.

İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:09

Çamlıdere ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen taraflar burada karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.


Etiketler: #Çamlıdere #Devlet hastanesi #kavga

İlgili Haberler

CHP Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı

CHP Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı
6 kişi yaralanmıştı... Çanakkale'deki kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

6 kişi yaralanmıştı... Çanakkale'deki kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Halı çırpma kavgasında komşusunu öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Halı çırpma kavgasında komşusunu öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler