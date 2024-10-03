İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:09

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:09

Çamlıdere ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişiler, Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen taraflar burada karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.