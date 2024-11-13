İki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesine bağlı Palmiye Mahallesi 1208. Sokak'ta bekleyen grup ile bölgeye araçlarla gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiden birini ambulansla hastaneye kaldırdı.
Diğer 2 yaralının ise ekipler bölgeye ulaşmadan önce kavgaya karışan kişilerce araçlarla olay yerinden götürüldüğü tespit edildi.
Polis ekipleri, olayda kurşun isabet eden 5 araç ve 2 iş yerinin hasar gördüğünü belirledi.
Ekipler, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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