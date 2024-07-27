İki grup birbirine girdi... Sandalye ve sopalar havada uçuştu

Esenyurt’ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:06
Abone Ol google-news

Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Çevredeki yurttaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı.

Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi.


Esenyurt haberleri kavga haberleri sopa haberleri

İlgili Haberler

Elazığ’da silahlı kavga: 19 yaşındaki Harun öldü

Elazığ’da silahlı kavga: 19 yaşındaki Harun öldü
Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası

Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgası
Manisa’da 1 kişinin öldüğü 'aile kavgasında' 2 tutuklama

Manisa’da 1 kişinin öldüğü 'aile kavgasında' 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler