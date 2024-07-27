İki grup birbirine girdi... Sandalye ve sopalar havada uçuştu
Esenyurt’ta bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup güçlükle yatıştırıldı.
Kavga, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kafede henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Çevredeki yurttaşlar, kafeteryadaki sandalyelerle ve sopalarla birbirine giren grubu güçlükle yatıştırdı.
Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu ile görüntülendi.
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