Elazığ’da silahlı kavga: 19 yaşındaki Harun öldü
Elazığ’da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Harun Aydemir (19) öldü, A.C.Y. yaralandı.
Ulukent Mahallesi’nde bir site içerisinde, dün akşam saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan A.C.Y. ile Harun Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.C.Y.’nin pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı.
KURTARILAMADI
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan arbede sırasında yaralanan A.C.Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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