Elazığ’da silahlı kavga: 19 yaşındaki Harun öldü

Elazığ’da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada Harun Aydemir (19) öldü, A.C.Y. yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:52
Elazığ’da silahlı kavga: 19 yaşındaki Harun öldü
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Ulukent Mahallesi’nde bir site içerisinde, dün akşam saatlerinde aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan A.C.Y. ile Harun Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.C.Y.’nin pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan arbede sırasında yaralanan A.C.Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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