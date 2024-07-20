İki gün önce işe başlamıştı: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçinin, 2 gün önce inşaatta işe başladığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:58
İki gün önce işe başlamıştı: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Derince ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan inşaatta 2 gün önce çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, elektrik akımına kapıldı.

İnşaatta yere yığılan Bingöl'ü gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bingöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bingöl'ün cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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