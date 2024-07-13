İnşaatta erkek cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde yapımı devam inşaatın girişinde bir erkek ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 22:10
İnşaatta erkek cesedi bulundu
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İzmir'in Foça ilçesinde yapımı devam inşaatın girişinde bir erkek ölü bulundu. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam 3 katlı binanın girişinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Rasim Över olduğunu belirledi. Över'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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