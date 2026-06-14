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İki gündür aranıyor... Topladığı mantarlar bulundu, kendisinden iz yok

İki gündür aranıyor... Topladığı mantarlar bulundu, kendisinden iz yok

14.06.2026 14:45:00
Güncellenme:
DHA
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İki gündür aranıyor... Topladığı mantarlar bulundu, kendisinden iz yok

Ankara'da önceki gün mantar toplamaya çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 79 yaşındaki Arif Uysal'ın topladığı mantarlar bulundu ancak henüz kendisine ulaşılamadı.
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Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi’nde yaşayan Arif Uysal (79), önceki gün öğle saatlerinde Çukurören Yaylası’nda mantar toplamaya çıktıktan sonra geri dönmedi.

Haber alınamayan Uysal'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

3 gündür yürütülen çalışmalarda Uysal'a henüz ulaşılamazken, topladığı mantarların bulunduğu belirtildi. Arama çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

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İlgili Konular: #Ankara #kayıp #mantar

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