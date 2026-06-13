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Rize'de acı olay: Kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı, AFAD personeli yaşamını yitirdi

Rize'de acı olay: Kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı, AFAD personeli yaşamını yitirdi

13.06.2026 19:29:00
Güncellenme:
DHA
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Rize'de acı olay: Kayıp gencin cansız bedenine ulaşıldı, AFAD personeli yaşamını yitirdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki gündür aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldı. Cenazenin çıkarılması sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan bir AFAD personeli hayatını kaybetti.
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi’nde ulaşıldı. AFAD ekibini taşıyan bot, cesedin sudan çıkarıldığı sırada debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü kurtarılırken,1 personel ise hayatını kaybetti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu’na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2’nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu’nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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