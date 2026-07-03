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İki haber sitesine erişim engeli getirildi

İki haber sitesine erişim engeli getirildi

3.07.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İki haber sitesine erişim engeli getirildi

Sendika.Org'un X hesabı hakkında ikinci kez "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi. Öte yandan BTK, gerekçe açıklamadan Numedya24'ün internet sitesini de Türkiye'den erişime kapattı.
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Sendika.Org'un X hesabı hakkında ikinci kez "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı.

Hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. Daha önce 8 Ekim 2025'te de aynı gerekçeyle erişim engeli kararı alınmış ancak yine hesap X tarafından Türkiye'de görünmez kılınmamıştı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Numedya24'ün internet sitesi Türkiye'de erişime engellendi. Kararla ilgili gerekçe bildirilmedi.

BTK'nin sitesinde, "numedya24.com, 01/07/2026 tarihli ve 490.05.01.2026.-748333 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.

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