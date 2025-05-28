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İki hafta önce evlenmiş: 17 yaşındaki Meryem'den haber alınamıyor!

İki hafta önce evlenmiş: 17 yaşındaki Meryem'den haber alınamıyor!

28.05.2025 09:51:00
Güncellenme:
İHA
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İki hafta önce evlenmiş: 17 yaşındaki Meryem'den haber alınamıyor!

Afyonkarahisar’da 2 hafta önce dünya evine giren 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, dört gün önce bir anda ortadan kayboldu. Genç kadının annesini telefonda arayarak "karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim" dediği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay 14 Mayıs ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Özay nikahtan 10 gün sonra, bir anda ortadan kayboldu.

Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak ‘karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim’ demiş. Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.


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