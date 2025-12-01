İki ihtimalde de sonuç aynı: Erdoğan'a anket sonucundan kötü haber!

Gündemar Araştırma, 20-26 Kasım tarihlerinde 60 kentte 2 bin 230 kişi ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş/Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankette 'Kararsızlar, fikrim yok ve protesto oylar' dağıtıldı.

ANKET SONUÇLARI

Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yüzde 19,70 ile fark atarak ankette birinci çıktı.

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,85

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Erdoğan'a karşı üstün geldi. Yavaş rakibine yüzde 24,86 ile fark attı.

Mansur Yavaş: Yüzde 62,43

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37,57

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE CHP ÖNDE

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise katılımcıların kararı şöyle oldu:

CHP: %35,91

AKP: %28,50

DEM Parti: %8,21

Zafer Partisi: %5,69

MHP: %5,04

İYİ Parti: %5,01

Anahtar Parti: %4,48

YRP: %3,65

Diğer: %2,36

TİP: %1,15