İki ilde ‘format’ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlediği “format” operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:29
İki ilde ‘format’ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığını deşifre etti.

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyesi 15 şüpheli, Diyarbakır ve İstanbul’da ev ile işyerlerine gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9’u tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


adli kontrol bahis bahis çetesi diyarbakır internet İstanbul Operasyon siber suç

İlgili Haberler

Diyarbakır'da ‘format’ operasyonu: 15 gözaltı

Diyarbakır'da ‘format’ operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'

Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'
Mersin'de siber dolandırıcılara operasyon: 10 gözaltı

Mersin'de siber dolandırıcılara operasyon: 10 gözaltı

En Çok Okunan Haberler