Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde ‘Sibergöz Operasyonu’nda 22 paravan şirketin tespit edildiğini ve 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:23
Son Dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ‘yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında ‘Sibergöz Operasyonu’ düzenlendi. Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını ‘Abdulsamet Aksu’ adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi.

"HESAPLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur. Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."


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