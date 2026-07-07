Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki ilde ‘Son Durak’ fuhuş operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

İki ilde ‘Son Durak’ fuhuş operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

7.07.2026 15:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İki ilde ‘Son Durak’ fuhuş operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

Antalya ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen 'Son Durak' operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçunu işleyenlerin yakalanması ve mağdurların kurtarılmasına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Antalya ve Adana’da eş zamanlı 'Son Durak' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 35 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı.

İlgili Konular: #Adana #Antalya #tutuklama #fuhuş

İlgili Haberler

Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Tunceli merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı Tunceli merkezli fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 9 mağdur kadın ise kurtarıldı. Öte yandan söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.
Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 2 kişi tutuklandı Isparta'da masaj salonlarına yönelik operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 işletme hakkında idari işlem uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama
Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, fuhşa sürüklenen 18 kadın kurtarıldı.