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Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

26.06.2026 10:51:00
Güncellenme:
ANKA
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Masaj salonlarına 'fuhuş' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta'da masaj salonlarına yönelik operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında 5 işletme hakkında idari işlem uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Isparta’da masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettiği iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, 5 işletme hakkında ise idari işlem uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçu işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 5 işletmeye ise idari işlem uygulandı.

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