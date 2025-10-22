Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

22.10.2025 11:20:00
İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 11 şahıs gözaltına alındı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan şafak operasyonunda; 51 gram kubar esrar, 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 25 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 107 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 221 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 12 adet av tüfeği fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken; Gölbaşı ilçesinde 7, Doğanşehir ilçesinde de 4 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

