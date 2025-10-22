Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: Yaralı var!

22.10.2025 09:03:00
Güncellenme:
İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda polise ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı. Çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karaçulha Mahallesi’nde bir apartmana operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında içeride bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı.

Çatışma sırasında şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, diğeri binanın alt katındaki dükkana kaçtı.

Silahlı olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kuşatma ve arama çalışmaları sonucu şüpheli, saklandığı dükkan kısmında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

