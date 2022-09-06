İstanbul Finans Merkezi'nde neler oluyor?

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Emlak Konut’a bağlı olan Gür Yapı ve Yapı Yapı şirketlerinin çalışanları haklarını alabilmek için dün eylem yaptılar. İnşaat-İş Sendikası ve Dev Yapı-İş Sendikası üyesi işçiler İstanbul Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi (İFM) şantiyesinde direnişe başladı. İş bırakma eylemi yapan işçiler şantiye önünde bekleyişe geçti.

‘BASKI UYGULUYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, şantiyede çalışan işçilerin ağır çalışma koşullarının altını çizdi.

Demir, “Bu işçiler büyük fedakârlıklar yaparak çalışıyorlar. Bu işçiler bir problem yaşandığında gece yarısı yataklarından kalkıp çalışabiliyor. Ancak işçiler haklarını alamıyor. ‘Sizin mesailerinizi vereceğiz’ diyerek işçileri geçiştirmişler. İşverenin ‘Bunların haklarını verirsek, diğer işçiler de hakkını arar’ tavrıyla işçilerin ödemeleri yapılmıyor. Öte yandan işçilerin birliklerini kırmaya çalışıyorlar. Haklarından ve sendikadan vazgeçmeleri için işçilere baskı uyguluyorlar. İşçiler, mesai ücretlerinin tamamının ödenmesinini ve kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istiyor. Biz direnişe başladık, işçiler haklarını alana dek mücadelemiz sürecek. Çözüm önerisiyle gelmezlerse direnişimizi büyüteceğiz” dedi.

Artan hayat pahalılığında işçilerin geçinmekte zorlandığını belirten Demir, “Burada çalışan insanlar gurbetçi, herkesin bakması gereken ailesi var. Elektrik faturaları beklemiyor, kiralar aldı başını gitti. Haklarını alabilmek için kimsenin bekleyebilecek bir durumu yok” ifadelerini kullandı.

(İnşaat işçileri haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.)

‘MESAİ ÜCRETİ ALAMADIK’

Vinç operatörü olarak çalışan Selçuk Güngör ise “Uzun saatler boyunca mesailer yaptık ancak fazla mesai ücretlerimizi alamadık. Burada iki firma ortak kendi aralarındaki uyumsuzluklarından biz mağdur oluyoruz. Maaşlar açısından bize baskı uyguladılar. Zam dönemlerinde zam alamadığımız oldu. Hafta sonları da çalıştık mesailerimizi alamadık. Koşullar da zorlayıcıydı, yemeklerimiz yeterli değildi. Daha önce yemekten zehirlenenler oldu” dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE İNŞAAT İŞÇİSİ İNTİHAR ETTİ

Sık sık işçilerinin ağır çalışma koşulları ve işçi eylemleriyle gündem olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) şantiyesinden art arda intihar haberleri geliyor. Bu durum akıllara “İFM’de ne oluyor” sorusunu getiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, Cumhuriyet’e şunları söyledi:

“Burada hak gaspı bir kültür haline gelmiş. İnşaatı 2023’e yetiştirmeye çalışıyorlar bu yüzden işçilerin üzerinde ciddi bir üretim baskısı var. İFM şantiyesinde 30 bin’den fazla işçi çalışıyor ve çalışma koşulları aşağı yukarı aynı. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptığımız firmaya bağlı 22 yaşında bir güvenlik görevlisi Ferhat Malkaver intihar etti. Ayrıca cumartesi günü finans merkezi şantiyesinde Halkbank binasında çalışan 19 yaşındaki Musa Yıldız intihar etti. Bu yaşta bir genç neden intihar etsin? Bu gencin ölümüne sebep olan koşulların araştırılması gerekir. Ayrıca okul yaşındaki gençlerin inşaatlarda ne işi var? Türkiye’de işçiler kötü çalışma koşullarında yaşamaya çalışıyor. Yetkililerin bu duruma el atması gerekir. Sendikayla işbirliği içinde bir denetleme mekanizması kurulması gerekli. İnşaat işçisine layık görülen tahta kurularıyla dolu yatakhanelerin ve kurtlu yemeklerden artık vazgeçilmeli.”