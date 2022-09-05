Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Denizli'de işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

AA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:18
Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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Denizli'nin Çal ilçesinde, Burhan K. (54) yönetimindeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdöverle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.


yolcu minibüsü Biçerdöver Denizli

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