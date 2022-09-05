Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Denizli'de işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çal ilçesinde, Burhan K. (54) yönetimindeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdöverle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini