Feci kaza... 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da, fabrikada rulo transfer köprüsü üzerindeki 1,5 tonluk vinç, işçilerin üzerine devrildi. Kazada, Onur Cem Kara (31) hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:44
Feci kaza... 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde metal levha üretimi yapan fabrikada, rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil Özbilgiç (23), Mehmet Nuri Orhan (42), Yücel Tezcan (56) ve Onur Cem Kara'nın üzerine devrildi.

BİR İŞÇİ KURTARILAMADI

Mesai arkadaşları, vincin altında kalan işçiler için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Onur Cem Kara'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kütahya vinç işçiler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler