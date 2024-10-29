İki kadın cinayeti daha: Nevşehir ve Hatay’da iki kadın eski partnerleri tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 09:01

BBC Sevgi Gezer, Kırıkhan ilçesindeki otogarda katledildi

Nevşehir ve Hatay’da iki kadın cinayeti gerçekleşti. Nevşehir’de kadın kuaförü Mine Özcan eski eşi tarafından, Hatay’da Sevgi Gezer boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından öldürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Sevgi Gezer, boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından otogarda öldürüldü.

Üç çocuk annesi olan Sevgi Gezer, av tüfeğiyle yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis zanlıyı gözaltına aldı.

ALTI MERMİ KOVANI BULUNDU

Nevşehir’de ise 28 yaşındaki kadın kuaförü Mine Özcan, eski eşi tarafından bir otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Bir açık otoparkta bir aracın içinde hareketsiz bir kadın olduğunu gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Özcan’ın hayatını kaybettiği ve bir ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Aracın çevresinde altı mermi kovanı bulundu.

DHA’nın haberine göre eski eşi daha sonra Kayseri’de jandarmaya teslim oldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre eylül ayında 30 kadın cinayeti gerçekleşti, 20 kadın şüpheli bir şekilde öldü.