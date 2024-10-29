İki kadın cinayeti daha: Nevşehir ve Hatay’da iki kadın eski partnerleri tarafından öldürüldü

Nevşehir ve Hatay’da iki kadın cinayeti gerçekleşti. Nevşehir’de kadın kuaförü Mine Özcan eski eşi tarafından, Hatay’da Sevgi Gezer boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından öldürüldü.

İki kadın cinayeti daha: Nevşehir ve Hatay’da iki kadın eski partnerleri tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news
BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 29.10.2024 - 09:00
BBC
Sevgi Gezer, Kırıkhan ilçesindeki otogarda katledildi

Nevşehir ve Hatay’da iki kadın cinayeti gerçekleşti. Nevşehir’de kadın kuaförü Mine Özcan eski eşi tarafından, Hatay’da Sevgi Gezer boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından öldürüldü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Sevgi Gezer, boşanma aşamasında olduğu kişi tarafından otogarda öldürüldü.

Üç çocuk annesi olan Sevgi Gezer, av tüfeğiyle yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis zanlıyı gözaltına aldı.

ALTI MERMİ KOVANI BULUNDU

Nevşehir’de ise 28 yaşındaki kadın kuaförü Mine Özcan, eski eşi tarafından bir otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Bir açık otoparkta bir aracın içinde hareketsiz bir kadın olduğunu gören görgü tanıklarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Özcan’ın hayatını kaybettiği ve bir ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Aracın çevresinde altı mermi kovanı bulundu.

DHA’nın haberine göre eski eşi daha sonra Kayseri’de jandarmaya teslim oldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre eylül ayında 30 kadın cinayeti gerçekleşti, 20 kadın şüpheli bir şekilde öldü.


BBC Türkçe
Etiketler: #Cinayet #kadın cinayetleri #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Polis 750 saatlik kamera kaydını inceleyip cinayeti çözdü

Polis 750 saatlik kamera kaydını inceleyip cinayeti çözdü
Dosyaları ayrılmıştı: Sinan Ateş cinayeti sanığı Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Dosyaları ayrılmıştı: Sinan Ateş cinayeti sanığı Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem 6 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Otogarda cinayet: Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevgi hayatını kaybetti

Otogarda cinayet: Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevgi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler