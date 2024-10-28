Polis 750 saatlik kamera kaydını inceleyip cinayeti çözdü

Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:54

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:13

Zonguldak’ta geçen 21 Ekim günü Asma Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Kamil Gezer’den haber alamayan komşusu evin önüne geldi. Cep telefonu ile Gezer’i arayan komşusu telefon sesinin evden geldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile girdikleri evde yaşlı adamı evin banyosunda bıçaklanmış şekilde buldu.

750 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEYİP ZANLIYA ULAŞTILAR

Evin çevresinde inceleme yapan ekipler delil topladı. Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopside Gezer’in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 750 saatlik görüntüyü izledi. Görüntülerden Engin V.’ye (43) ulaşıldı.

SUÇ ALETİYLE KAYIT CİHAZINI ORMANLIK ALANA ATMIŞ

Ekipler, evdeki kayıt cihazının alındığını da belirleyince Engin V.’nin suç aleti ile birlikte kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alan ve ırmağa attığını tespit etti. Bölgede geniş çaplı yapılan arama sonrası suç aleti bıçak ve kayıt cihazı bulundu.

CİNAYETİ ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Engin V.’nin cinayeti alacak verecek mevzusu nedeniyle işlediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Engin V., geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.