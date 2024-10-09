İki kadını canice katleden Semih Çelik, babasını da mı öldürecekti?
İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik, iddiaya göre babasını da öldürmeyi düşündü. Baba A. Çelik’in polislere verdiği ifadesinde “Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu dedi.
İstanbul'da Semih Çelik adındaki saldırganın, 2 kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar ettiği vahşetin perde arkasındaki ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
Cinayetlerin neden işlendiği araştırılırken, Sözcü'nün aktardığına göre; Semih Çelik’le ilgili dikkat çeken yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.
Cinayetlerden sonra Semih’in babası A.Çelik polise verdiği ifadesinde “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği iddia edildi.
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