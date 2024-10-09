İki kadını canice katleden Semih Çelik, babasını da mı öldürecekti?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 08:57

Güncelleme: 09.10.2024 - 08:57

İstanbul'da Semih Çelik adındaki saldırganın, 2 kadını canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar ettiği vahşetin perde arkasındaki ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Cinayetlerin neden işlendiği araştırılırken, Sözcü'nün aktardığına göre; Semih Çelik’le ilgili dikkat çeken yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Cinayetlerden sonra Semih’in babası A.Çelik polise verdiği ifadesinde “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği iddia edildi.