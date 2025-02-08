İki kardeşin iş yerini kurşunladı, Kocaeli'nde yakalandı!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 08:43

Güncelleme: 08.02.2025 - 08:43

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Batı Mahallesi’nde bir büfede 5 Şubat'ta saat 23.20 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iş yerini kapatmak üzere olan Y.D. yüzü maskeli bir şüphelinin eli cebinde yaklaştığını fark etti. Şüpheli, silahını çıkardı ve tekele birkaç el ateş etti. O sırada, Y.D. içeri koştu. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar buzdolabına isabet etti. Olay yerinden kaçan şüpheli bu sefer de Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi'nde bulunan ve sahibinin de Y.D.'nin kardeşi T.D.'nin olduğu öğrenilen bir oto galeriye silahla ateş açtı. Şüphelinin maske ile büfeye gelmesi ve silahla ateş açıp kaçması ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

12 SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Pendik Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelinin 12 suç kaydı olan E.K. (28) olduğu tespit edildi.

Şüpheli E.K., Kocaeli'nde bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.