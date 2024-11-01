Anbean kaydedildi... Motosikletle gelip işyerini kurşunladılar!

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletli maskeli saldırganlar, bir işyerine pompalı tüfekle ateş edip olay yerinden kaçtı.

Anbean kaydedildi... Motosikletle gelip işyerini kurşunladılar!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:56

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan tohum ve fide satışı yapan işyerinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen maskeli 2 saldırgan, plakasız motosiklet ile işyerinin olduğu adrese geldi.

Motosikletten inen saldırgan, elinde bulunan pompalı tüfekle işyerine gelerek ateş etti. Çevrede bulunan yurttaşlar, kendilerini korumak için işyerlerine sığındı. Saldırgan silahıyla birlikte motosiklet ile bekleyen diğer şüpheli eşliğinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay anında işyerinde bulunan iş yeri sahibi Abdurrahman Burunsuz’un, kendisini yere atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Etiketler: #silah #silahlı saldırı #Antalya

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