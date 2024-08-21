İki katlı evde yangın çıktı: Müdahale eden bir kişi yaralandı
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Hocaköy Mahallesi’nde O.B.’ye ait iki katlı binanın üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekipleri ve yurttaşlarında destek verdiği yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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