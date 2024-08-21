Çetin Düzce yazdı: Yangınların etkisi

21 Ağustos 2024 Çarşamba

Yangın, çeşitli nedenlerle meydana gelen, can ve mal kaybına sebep olan ve ciddi zararlar oluşturan ve giderilmesi olanaksız sonuçlar doğuran olaydır. Günümüzde yangınların çıkmasındaki en büyük etken insandır. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklanan yangınların çoğunda büyük ölçüde can ve mal kaybı olmaktadır ve ne yazık ki ülkemizde bu biçimdeki yangınların sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Özellikle yaz mevsimiyle birlikte ülkemizde yangın felaketi sık yaşanmaktadır.

Bir süre önce Diyarbakır ve Mardin’de birkaç gün önce de başta İzmir olmak üzere yurdun birçok yerinde meydana gelen yangınlar, çok büyük can ve mal kaybına yol açtı. Adeta ciğerlerimizi yaktı.

ZARAR HER ALANDA

Bilinmektedir ki ormanlar, dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak üçte birini kaplamaktadır. Sağlıklı bir orman ekosistemi, biyolojik çeşitliliğin ana kaynağıdır. Bu zengin biyolojik çeşitlilik; tarım, turizm, kent ve köy yaşamına, inşaat, tıp ve eczacılığa kısacası ekolojik, ekonomik ve sosyal hayata doğrudan ve dolaylı yollarla katkı sağlamaktadır.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 2 milyon hektar alan orman yangınları sonucu zarar görmektedir. Bu miktarın 550 bin hektarı Akdeniz çevresinde bulunan ülkeler Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa’da etkili olmaktadır. Ülkemizde ise her yıl ortalama 8 bin 500 hektar alan orman yangınları sonucu tahrip olmaktadır. Özellikle Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’a kadar uzanan kıyı şeridi, yangınlar açısından en riskli bölgeyi oluşturmaktadır.

Orman yangınlarında yangın çok yüksek sıcaklıklara ulaştığından bazı toprak özelliklerinin bozulmasına ve buharlaşma sonucunda su kayıplarına da neden olmaktadır.

Ekonomik açıdan; orman yangınlarıyla mücadelede söz konusu harcamalar, koruyucu ve önleyici tedbirler için yapılan harcamalar, yangını söndürmek için yapılan harcamalar ve yangın sonrası zararın maliyeti şeklinde sıralanabilir.

ÖZEL EĞİTİM VE ÖNLEM ŞART

Günümüzde meydana gelen orman yangınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yangınla mücadelede samimi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Özellikle yangın konusunda tehlikenin yüksek olduğunu bölgelerde yaşayan yurttaşlara yönelik orman yangınlarına neden olan yanlış davranışlar ve ihmaller konusunda eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunulmalıdır. Bu, halkın yangın konusunun önemini ve durumun hassasiyetini kavramaları açısından gereklidir. Ormanlık alanlarda meydana gelen yangını vakit geçirmeden anında öğrenmek ve gerekli yerlere bilgi vermek zararı büyük oranda önlemektedir. Bunun için orman alanlarında yeterli sayıda yangın kulesi, yangın sensörleri ve gözetleme yerleri yapılmalı, burada görev yapan kişilere kesintisiz haberleşme olanağı sağlanmalı ve yangına müdahale edecek itfaiye ekiplerinin yanında o alana yakın yerleşim yerlerinde bulunan insanların da eğitilip yangına anında müdahale yeteneğini geliştirici eğitimlerle hazır olmaları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, birçok ülke tarafından geliştirilen ve uygulanan yangın amenajman (ormanda kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi) stratejilerinin ülkemizin ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel yapısına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede orman yangınları üzerine bireysel ve toplumsal farkındalık yaratılarak bu konunun önemi anlaşılıp en azından orman yangınlarını azaltıcı yönde etki edeceği ve ülkemizin orman yangınlarını önlemede katkı sağlayacağı düşünülmelidir.