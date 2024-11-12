İki katlı müstakil evde yangın: 7’si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi
Aksaray’da 2 katlı müstakil evin 2. katında çıkan yangında 7’si çocuk 9 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Hasas Mahallesi 6651 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında; yabancı uyruklu E.B. (38) isimli şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı evde odadaki kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların etkisiyle yangın başladı.
Odada başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sararken dumanlara bürünen evdeki aile çocukları dışarı çıkarmaya çalıştı. Anne ve baba çocukları alıp dışarıya çıkartana kadar 7’si çocuk 9 kişi yoğun dumandan etkilendi.
Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 7’si çocuk 9 kişiye ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.
İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile yangına müdahale ederken, alevlerin söndürülmesinin ardından evin içinden yapılan müdahaleyle yangın tamamen söndürüldü. Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın anını anlatan çocuk, “Babam kardeşlerimi banyo yaptırıyordu. Soba yanıyordu. Birden patladı” dedi.
Evin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.
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