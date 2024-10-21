Aksaray'daki tur otobüsü kazasında can kaybı arttı

Aksaray'da tur otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Aksaray'daki tur otobüsü kazasında can kaybı arttı
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:30

Acıpınar mevkisindeki kazada yaralanan Hafize Çimen, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Çimen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, 18 Ekim'de Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.


Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray

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