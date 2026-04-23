İki köy arasında toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre Büyükburunağıl ile Tatar Yeniağıl köyleri arasındaki arazide gömülü halde ceset bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Nevşehir ve Kırşehir'den jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu ve gömülü halde bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, çevrede arama çalışmaları da yapıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından cenaze otopsi incelemesi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.