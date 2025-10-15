İki müdür, kadın tiyatro oyuncusunu alıkoymaktan davalık oldu: Otel odasında zorla tuttular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame doğrultusunda Bursa DT Müdürü Sezai Yılmaz ve Adana DT Müdürü Efe Ünsal hakkında tiyatro sanatçısı Hülya Keli’yi “hürriyetinden yoksun bıraktıkları” suçlaması ile dava açıldı. Oyuncu Hülya Keli’nin savcılık ifadesi ve iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti:

ODAYA KAPATTI

Ankara’ya turne için 13 Ocak 2025’te gelen ve bir otelde konaklayan Keli, lobide aralarında Efe Ünsal ve Sezai Yılmaz’ın da bulunduğu tiyatrocularla bir süre sohbet etti. Sonra hep birlikte Yılmaz’ın odasına çıkmaya karar verildi. Önden odasına giden Sezai Yılmaz, gelenlere kapıyı açtığında uykusu olduğunu ve yatacağını söyledi. Bir anda odaya giren Efe Ünsal, Keli’yi kolundan içeriye çekti ve kapıyı kapattı. Diğer tiyatrocular ise dışarıda kaldı. Keli, Sezai Yılmaz’ın engellemesi ile 5-6 dakika odada mahsur kaldı. Ardından Keli, Sezai Yılmaz hakkında şikayetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Kamera kayıtları incelenerek hazırlanan iddianamede, “Efe Ünsal ile Sezai Yılmaz’ın, Keli’yi rızası bulunmamasına rağmen odanın içine çekerek odadan çıkmasını engellemek suretiyle hukuka aykırı olarak bir yerden gitmek hürriyetinden yoksun bıraktıkları, yaklaşık 5 dakika kadar müştekiyi odada tuttuktan sonra herhangi bir zarar vermekten bıraktıkları, bu şekilde şüphelilerin iştirak halinde üzerlerine atılı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri anlaşılmakladır” denildi.

İLK DURUŞMA 21 EKİM’DE

Olayın ardından Bursa DT Müdürü Sezai Yılmaz görevden alınmadı. Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Efe Ünsal ise Keli’nin ailesi Adana’da olduğu için Ankara’da görevlendirildi. Davanın ilk duruşması 21 Ekim’de Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.