İki otomobil çarpıştı: Ortalık can pazarına döndü!
Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Kaza, Burdur’un Bucak ilçesi Kestel Yolu Aladağ Burnu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki otomobil ile Kubilay B. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile diğer araçta bulunan Hacer Y., Fatma B. ve Kubilay B. yaralandı.
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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan yurttaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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