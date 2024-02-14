Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 1'i ters yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:07
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Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen 42 Y 2538 plakalı otomobil, tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı otomobille çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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