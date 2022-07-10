İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 22:10
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sularında Ankara-Malatya karayolu Turgut Özal Bulvarı Hava lojmanı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 44 NS 470 plaka Volkswagen marka otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 BD 705 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kazada L.Ö., A.Ö., N.Ö., E.T. ve A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya otomobil
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