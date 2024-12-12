Yer Konya... Avukat, müvekkilini 'hakime rüşvet vereceğim' diye dolandırdı!

Konya'da ceza almaması için hakime rüşvet vereceğini söyleyip, müvekkilini 100 bin TL dolandıran avukat Musa D. ile katip Sefer B., yakalanıp, tutuklandı.

Yer Konya... Avukat, müvekkilini 'hakime rüşvet vereceğim' diye dolandırdı!
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DHA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:34

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Musa D., iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip, ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Müvekkili de iddiaya göre söz konusu parayı verdi. Para vermesine rağmen ceza alınca dolandırıldığını anlayan müvekkil, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen başka bir avukatın katibi Sefer B.'yi 9 Aralık'ta ofislerinde gözaltına aldı.

AVUKAT VE KATİP TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen Musa D. ve Sefer B., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Etiketler: #konya #müvekkil #dolandırıcılık

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