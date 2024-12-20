3 kişiyi 5 milyon TL dolandırdılar! Tekirdağ'da 'tarihi eser görünümlü altın' dolandırıcılığı: 12 tutuklama

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını dolandıran 12 şüpheli, tutuklandı.

3 kişiyi 5 milyon TL dolandırdılar! Tekirdağ'da 'tarihi eser görünümlü altın' dolandırıcılığı: 12 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:03

Ellerinde tarihi eser niteliğinde altın bulunduğunu ve bunları satmak istediklerini söyleyen kişiler, 3 alıcı ile irtibat kurdu. Alıcılar, birikimlerini ve gayrimenkullerini satıp, altınları almak için satıcılarla buluştu.

Buluşmada paraları veren 3 kişi, altınları alacakları sırada, polis yelekleri giyen ve üzerinde tabanca bulunan kişiler, paralara el koyup altınları da vermeden gitti. Dolandırıldıkları anlayan vatandaşlar, polise giderek şikayette bulundu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç., Y.Ç., M.D., S.T., T.P., E.İ., Ü.P., R.Ç., O.E., A.O.S., M.K.K. ve A.S.., yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği, dolandırıcılıkta kullandıkları polis yeleği ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü BELEDİYE ÇALIŞANI

Vatandaşların yaklaşık 5 milyon lirasını dolandırdıkları belirlenen 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Tutuklananlardan M.Ç.'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, T.P. ve E.İ.'nin Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı, M.D.'nin de Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü olduğu belirtildi. 


Etiketler: #tekirdağ #Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

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