‘İki ülke barış içinde yaşamalı’

Yayınlanma: 31.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 04:00

Amerikan fotoğraf sanatçısı Robert McCabe’in objektifinden antik Yunan eserlerini konu alan “Taştaki Şiir” sergisi Yunanistan Başkonsolosu Büyükelçi Konstantinos Koutras’ın konuşmasıyla açıldı. Ekümenik Patrik Bartholomeos’un da katıldığı 28 Mart’taki etkinlikte Koutras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Türkiye ve Yunanistan barış içinde yaşamalı” ifadelerini kullanan Koutras, “Her iki ülke de geleceğe sorumluluk ve gerçekçilikle bakmalı” dedi. İki ülke halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın altını çizen Koutras, 6 Şubat depremlerini anımsattı ve Yunanistan’ın Türkiye’ye ilkyardım eli uzatan ülkelerden olduğunu ifade etti. “İki ülke, anlaşmazlıklarına ilişkin dürüstçe tartışıp çözüm aramaya devam etmelidir” diyen Koutras, bunlar arasında köprü kurulamasa bile “anlaşmazlıkların otomatik olarak gerilim ve kriz üretmemesi gerektiğini” dile getirdi.



