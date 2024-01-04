İki yolcu minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ballı köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 12 yolcu, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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