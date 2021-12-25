İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı
İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törene, İnönü ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar katıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 48'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.
Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve askeri erkan ile yurttaşlar katıldı.
Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziye dilekleri iletildi.
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