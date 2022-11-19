İkinci 'Demir Yumruk' davasında 'tutukluluğa devam' kararı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 08:21

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu sonunda açılan 46 sanıklı ikinci davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve avukatları katıldı.

41 SANIK SAVUNMA YAPTI

Duruşmada, örgüt kurucusu olmakla suçlanan tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 41 sanık ve avukatları savunma yaptı.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan 5 sanığın sonraki celse dinlenmelerine karar verdi.

Sanık ve avukatlarının bazı taleplerini kabul ederek bu kapsamda ilgili kurumlara yazı gönderilmesine hükmeden mahkeme, tutuklu 8 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırdı. Duruşma 25 Kasım'a ertelendi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın da aralarında olduğu 46 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın "suç örgütü kurmak"tan 4 yıldan 8 yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer şüphelilerin hakkında da "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık", "suç örgütüne üye olmak" ve "suç örgütüne yardım" suçlarından 2 yıldan 35 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

17 SANIKLI İLK DAVA

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklar Erol Evcil (Eşrefoğlu), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in de aralarında bulunduğu 17 sanıklı birinci "Demir Yumruk" davası ise 23 Kasım'da Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.