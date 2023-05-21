İkinci turda da usulsüzlükler devam ediyor: Türk vatandaşı olmayan bir kişi oy kullanırken tespit edildi

Yayınlanma: 21.05.2023 - 16:01

Güncelleme: 21.05.2023 - 16:03

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. İlk turda olduğu gibi ikinci turda da seçime yönelik usulsüzlükler de ortaya çıkıyor.

Gazeteci Murat Ağırel’in sosyal medya hesabından paylaştığı tutanağa, Suudi Arabistan Cidde Başkonsolosluğu'na gelen Filistinli Türk vatandaşı bir çift oy kullanmak istedi.

Bu sırada çiftin Türk vatandaşı olmayan kızı oy kullanırken yakalandı. Söz konusu olay sandık müşahitlerince fark edildi ve tutanak altına alındı.

Tutanakta “Laila Elhaddadin yerine Türk vatandaşlığı bulunmayan kızı Hadeel Saleh Ali Alhaddad’ın oy kullandığı oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından tespit edilmiş olup işbu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır” ifadeleri yer alırken Ağırel “Bir Filistinli Cumartesi günü oy kullanmak için Cidde Başkonsolosluğu’na gidiyor. Filistinli eşi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kızı annesi adına oy kullanırken yakalanıyor. Türk Milletinin kaderini tayin eden kişilere bir örnek daha” şeklinde paylaşım yaptı.

Bir Filistinli Cumartesi günü oy kullanmak için Cidde Başkonsolosluğu’na gidiyor.



Filistinli eşi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kızı annesi adına oy kullanırken yakalanıyor.



Türk Milletinin kaderini tayin eden kişilere bir örnek daha. pic.twitter.com/n8sRIYZy3X — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 21, 2023

Katar'ın Doha Büyükelçiliği’nden de bir görüntü paylaşan Ağırel “Burası Katar Doha Türk Büyükelçiliğimiz.Türk vatandaşlarının yanı sıra Araplardan da Türkiye’deki seçimlere yoğun katılım var!” ifadelerini kullandı.