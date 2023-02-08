İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi deprem nedeniyle ertelendi

İzmir’de 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:22
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi deprem nedeniyle ertelendi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 10 ilde büyük can kaybına neden olan deprem nedeniyle ertelendi. Kongrenin takvimi ile ilgili değişiklikler ve diğer tüm bilgiler iktisatkongresi.org adresinde önümüzdeki günlerde yayımlanacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi

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