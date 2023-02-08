İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi deprem nedeniyle ertelendi
İzmir’de 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 10 ilde büyük can kaybına neden olan deprem nedeniyle ertelendi. Kongrenin takvimi ile ilgili değişiklikler ve diğer tüm bilgiler iktisatkongresi.org adresinde önümüzdeki günlerde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı