İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:16

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 21:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeniliğe Davet” sloganıyla tüm Türkiye’yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Sonuç bildirgesinde yer alan 211 maddenin 27’si şerhle, kalanı ise oy birliğiyle karar altına alındı.

Bildirgenin Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek iktisat politikalarının temelini atması amaçlanıyor. Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan kongre, İzmir’den tüm Türkiye ve dünyaya yapılan bir davet olma özelliği taşıyor.

“KARARLAR ORTAK AKILLA İNŞA EDİLİRSE GÜÇLÜ OLUR”

Oylama sonrasında açıklamalarda bulunan Tunç Soyer, “Giriş kısmında 4 bölümden oluşan 92 karar, işçi bildirgesinde 16 ilke 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke 62 karar, sanayici, tüccar ve esnaf bildirgesinde 27 ilke 98 karar, 3 bildirgede toplam 61 ilke 211 karar alındı. 27 maddede şerh var. 211 kararın 27’si ifade edilen şerhlerle, gerisi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu alkışlar size. Her birinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yaptınız. Geleceğe bırakacağınız hayatınızdaki önemli miraslardan biri burada alınan bu kararlarla oluşan kongredir. Bu nedenle herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Ama bir şeyi daha söylemem lazım. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi her şeyi bir tarafa bırakın, bize şunu gösterdi; eğer bir ortak akıl inşa etmek için yola çıkarsanız, o uzun ve çetrefilli bir yoldur. Ama eğer aldığınız kararları ortak akılla inşa ettiyseniz içeriği de o kadar güçlü oluyor, siz de o güçlü içeriği ortaya koymuş oldunuz. Ortak aklın, mutabakatın kıymetini ortaya çıkarmış oldunuz. Sadece sizler için değil bizden sonra bu topraklarda yaşayacak insanlar için de ‘İzmir, Türkiye bunu başardı’ dedirteceksiniz” diye konuştu.

200’ÜN ÜZERİNDE KARAR ALINDI

Ortak aklın öneminden yola çıkarak her grup tarafından ayrı ayrı değerlendirilen sonuç bildirgesi, onlarca ilke ve yüzlerce karardan oluşuyor.

Bildirgenin giriş kısmı 4 bölüm ve 92 karardan oluşuyor. İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar, sanayici, sanayici-tüccar-esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor. 3 deklarasyondan oluşan sonuç bildirgesinde toplam 61 ilke ve 211 madde karar altına alındı. 27 maddede farklı paydaş gruplarının şerhi bulunuyor. 27 madde haricindeki maddeler ise oy birliğiyle karar altına alındı.

HAZIRLIKLAR 8 AYDIR SÜRÜYOR

2022’nin Ağustos atından beri süren hazırlık sürecinde çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf grupları toplam dokuz paydaş buluşması gerçekleştirdi. Ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı dört uzman toplantısında 200’den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkılarını sundu. Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Kongre hazırlıkları kapsamında Gençlik Forumu ve Kadın Forumu’nun yanında Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştayları da düzenlendi. Tüm bu çalışmaların çıktıları sonuç bildirgesini şekillendirdi.

YEDİ GÜN SÜREN KONGREYE ONLARCA UZMAN İSİM KATILDI

Akademisyen, iktisatçı, siyasetçi, bilim insanı, sendika ve kooperatif başkanı, tarihçi, yazar ve sanatçı birçok uzman 15-21 Mart’ta İzmir’de düzenlenen kongrede dinleyicilerle bir araya geldi. Kongre Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku ve Prof. Dr. Vandana Shiva gibi dünyaca ünlü birçok ismi de İzmir’de buluşturdu.

Tamamı delegeler tarafından oylanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.