İkizdereli kadınlardan türkülü tepki: “Kazandığın paralar zehir olsunlar sana”
Rize İyidere’ de yapımı Cengiz İnşaat tarafından üstlenilen Lojistik Liman İnşaatı deniz dolgusuna taş temin etmek için dünyaca koruma altına alınan 250 vadiden biri olan ve elli üçüncü sırada bulunan İkizdere, Eskincedere vadisinde yapılmak istenilen taş ocağına karşı yaklaşık 2 yıldan beri mücadele eden İkizdereli kadınlar Cengiz inşaata bu kez tepkilerini türkü ile dile getirdiler.
Rize İyidere’de, Cengiz İnşaat tarafından yürütülen lojistik liman inşaatına taş sağlamak için İskencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağına karşı, yurttaşların itirazı ve tepkisi sürüyor.
Yaklaşık iki yıldır mücadele eden vatandaşlar tepkilerini bu kez türkü ile dile getirdi.
İkizdereli kadınların söyledikleri türküde şu sözler yer aldı:
"Katliam yeri midir, İkizdere dağları; Cengiz İnşaat için aldınız ormanları. Dere akıyor dere, yaşıma bak yaşıma; başımıza gelenler gelsin senin başına. Ha buradan yukarı dağa gidelim dağa; kazandığın paralar zehir olsunlar sana.”
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