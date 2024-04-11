İkizköylüler ve yurttaşlar bir araya geldi: Nöbet alanında bayramlaşma

Yayınlanma: 11.04.2024 - 16:17

Güncelleme: 11.04.2024 - 16:18

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Muğla Milas’taki YK Enerji’nin termik santralına yakıt sağlamak için yok edilen Akbelen Ormanı için köylülerin direnişi sürüyor. Şirketin maden ruhsat sahasının uzandığı zeytinlik ve tarım arazilerininin kömüre kurban edilmemesi için nöbetlerine devam eden köylüler Şeker Bayramı’nı da nöbet alanında kutladı.

NE OLMUŞTU?

Kapatma kararı olmasına karşın çalışmaya devam eden YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Milas’ın birçok noktasında maden çalışması yürütülüyor. Bölgede 23 bin hektarlık ruhsatı bulunan şirkler, geçen yaz da tüm itirazlara karşın Akbelen Ormanı’nda çalışmalara başladı. Bölgede yaşan köylüler ormanlarını vermemek için beş yıldır hukuki süreç yürütürken 2 yıldır da alanda nöbet tutuyor.