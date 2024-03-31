Akbelen Ormanı’nı savunmasıyla tanınıyordu: Nejla Işık İkizköy’ün yeni muhtarı oldu

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:43

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:43

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın geçen yaz çalışmalar başlamıştı.

Sermayeye karşı ormanını ve toprağını koruyan köylülerden ve İkizköy Çevre Komistesi’nden Nejla Işık İkizköy’ün yeni muhtarı oldu.

NE OLMUŞTU?

Kapatma kararı olmasına karşın çalışmaya devam eden YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Milas’ın birçok noktasında maden çalışması yürütülüyor.

Bölgede 23 bin hektarlık ruhsatı bulunan şirketler Işıklar köyünden sonra Akbelen Ormanı’nda çalışma başlatmak için adım atmıştı.

Bölgede yaşan köylüler ormanlarını vermemek için beş yıldır hukuki süreç yürütürken 2 yıldır da alanda nöbet tutuyordu. Buna karşın şirket, kolluk kuvvetleriyle birlikte geçen yaz Akbelen Ormanı’na girerek alandaki ağaçları kesti.