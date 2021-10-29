İkizlerin adı Bornova’da yaşayacak

29 Ekim 2021 Cuma, 06:43

Sayra ve Çınar Alpgündüz Çocuk Odası’nın açılışını ikizlerin annesi Tülin Batmaz ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile birlikte yaptı. Duygusal anların yaşandığı törende, çocuklarının adını ölümsüzleştiren Bornova Belediyesi’ne teşekkür eden Batmaz, çocukları adına üzerlerinde Çınar ve Sayra’nın fotoğraflarının bulunduğu kitap ayraçlarını çocuk kitaplığına hediye etti. Batmaz, “Çocuklarım Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nın üyesiydi. Burayı çok sık ziyaret eder, burada vakit geçirmekten zevk alırlardı. Bugün anların dolaştığı kitaplar arasında isimlerinin yer alması tarifi imkânsız bir duygu” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “O depremde 117 can kaybı yaşadık. 1279 bina hasar aldı. 8 bina da yıkıldı. Binalar yerine gelir, ama yitirilen canlar yerine konulamaz. Bizde Bornova Belediyesi olarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısını parklarda, kitaplıklarımızda yaşatmak istiyoruz” dedi.