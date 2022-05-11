İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu İstanbul Sözleşmesi’nin 11. yılında açıklama yaptı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin 11. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlallerine göz yummak demektir. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak vazgeçmiyoruz, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleye devam diyoruz” dedi.

‘TEK İMZAYLA FESHEDİLEMEZ’

“İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan bir toplantıda imzaya açıldığını ve Türkiye’nin sözleşmeyi ilk imzalayan ve ilk onaylayan devlet olduğunu hatırlatan Moroğlu, şöyle devam etti:

“İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi, her tür şiddetle mücadele konusunda ‘Şiddeti Önleme, Mağduru Koruma, Faili Kovuşturma, Destek Politikaları’ yöntemi getiren ilk sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk sözleşmedir.

Kanunla kabul edilen sözleşme cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla feshedilemez. Bu fesih kararı hukuken ‘yok’ hükmündedir. Danıştay’ın iptal etmesini bekliyoruz.”