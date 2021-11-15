İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreye zararı ile bilinen dizel araçları kullanacak

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Paris İklim Anlaşması’nın kabulü sonrası Türkiye’nin “iklim kriziyle mücadele” çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen ve ismi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilen bakanlığın ilk icraatlarından biri “araç kiralamak” oldu. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2022’de kullanmak üzere 64 araç kiralayacak. “Düşük karbon ayak izine sahip olan araçları” kabul etmeyeceğini açıklayan müdürlük, filosunu “yüksek karbon salınımıyla çevreye zarar verdiği” eleştirilerine konu olan dizel otomobil ve pikaplarla donatacak.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na taraf olmasını öngören yasa ekim başında TBMM’de kabul edildi. 29 Ekim’de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirildi. 4 Kasım tarihli Resmi Gazete’de ise anlaşmanın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak ilan edildi. Bu gelişmeler yaşanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacaklarını” kaydederek “2053’te net sıfır emisyon” hedeflendiğini açıkladı. Ancak bakanlığa bağlı İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün “iklim değişikliğiyle mücadele” için Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesini dahi beklemeden attığı “ilk adım” 64 adet araç kiralamak için ihaleye çıkmak oldu.

YÜKSEK KARBON TERCİHİ

9 Kasım 2021’de onaylanan ihale ilanına göre, 2022 yılında müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere “19 adet şoförlü” ve “45 adet şoförsüz” olmak üzere toplam 64 araç kiralanacak. İhale kapsamında 54 binek araç ve 10 pikap müdürlüğün filosuna katılacak. Görevlerinden biri “iklim değişikliğiyle mücadele” olan müdürlüğün ihale için yayımladığı teknik şartnamedeki bazı maddeler dikkat çekiyor. Buna göre müdürlük, “diğer fosil yakıtlara göre emisyon değerlerinin daha düşük olduğu” bilinen LPG ve CNG yakıtlı araçları kabul etmeyecek. Bunun aksine, “karbon salınımının yüksekliği nedeniyle çevreye daha fazla zarar verdiği” yönünde eleştirilere konu olan dizel araçlar kiralanacak. Müdürlüğün, 2022 yılında kullanacağı araçlarda “iklim kriziyle mücadele” hedefine paralel olarak “çevre dostu” şeklinde tanımlanan “elektrikli” ya da “hibrit” araçları tercih etmediği görülüyor.

GENELGEYE DE AYKIRI

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, açtığı araç kiralama ihalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tasarruf genelgesini” de dikkate almadı. Erdoğan’ın 30 Haziran 2021’de yayımladığı genelgeyle kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidilmişti. Bu kapsamda mevcut araçların 2023’e kadar yüzde 20 oranında azaltılacağı belirtilmişti. Müdürlük, Şubat 2021’de açtığı bir önceki ihaleyle 63 araç kiralamıştı. Erdoğan’ın genelgesine göre bu sayıyı azaltması gereken müdürlük aksi yönde karar alarak araç sayısını artırdı.